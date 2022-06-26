Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 июня 2022 10:00

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая коронавируса

При этом за этот отчетный период в республике не было зафиксировано ни одного летального исхода от инфекции
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За все время его в регионе выявили у 152 366 людей.

За все время его в регионе выявили у 152 366 людей.

Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса. При этом госпитализация понадобилась 44 зараженным, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Также, по его информации, за последние 24 отчетных часа в республике не было подтверждено ни одной смерти от коронавируса. За все время его в регионе выявили у 152 366 людей, 1 995 из которых скончались в результате болезни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram