В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая коронавируса

За все время его в регионе выявили у 152 366 людей. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса. При этом госпитализация понадобилась 44 зараженным, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Также, по его информации, за последние 24 отчетных часа в республике не было подтверждено ни одной смерти от коронавируса. За все время его в регионе выявили у 152 366 людей, 1 995 из которых скончались в результате болезни.

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