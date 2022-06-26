В домах Советского района Казани из-за строительства метро отключат воду

Воды не будет почти сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с работами по переврезке водопровода на участке строительства второй линии казанского метро в Советском районе горда часть домов останется без воды, причем почти на сутки.

Так, с 9.00 28 июня до 6.00 29 июня ее не будет по следующим по адресам:

- ул.Глушко, 7 корп.1, 9 корп.1, 9 корп.2, 9а;

- ул.Закиева, 41, 41а, 41б;

- ул.Кайбицкой 1, 2, 3, 4, 4а, 4а/1, 5, 6, 6а, 7, 8, 11, 12, 12 корп.1, 15;

- ул.Сахарова, 6, 8, 10, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 14а, 16, 16а, 16б, 16б корп.1.

Как отметили в МУП «Водоканал», для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, воду будут подвозить в автоцистернах согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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