Летом дешевле всего отдыхать в Москве и Казани

В России отдых этим летом в 2,5 раза дешевле чем отдых за границей/ Фото: Алина НИЗАМОВА

Определены самые бюджетные города России для отдыха этим летом. Так, на пм месте оказалась Москва, где средний чек туриста равен 28 тысячам рублей, а на втором месте – Казань с чеком на тысяч.

При этом чаще всего все же люди ездят именно в Санкт-Петербург, несмотря на средний чек в 41 тысячу рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов сервиса Travelata.

Также, по из данным, независимо от стоимости поездки, самыми популярными направлениями остаются города на побережье моря.

Отмечается, что в России отдых этим летом в 2,5 раза дешевле чем отдых за границей. Так, если средний чек для отечественных курортов равен 62,9 тысячам рублей, то поездка в другую страну в среднем обойдется в 156,8 тысячи рублей.