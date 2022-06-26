В Татарстане утонула 13-летняя девочка, возбуждено уголовное дело

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Вечером 15 июня в экстренные службы поступила информация о том, что у села Ключищи Верхнеуслонского района в затоне Волги у тонула 13-летняя девочка, сообщили в МЧС Татарстана.

- Тело ребенка с глубины двух метров и в 10 метрах от берега извлекли очевидцы. Прибывшие на место происшествия медики «скорой» после проведения реанимационных мероприятий, к сожалению, зафиксировали смерть, - отметили в ведомстве.

По предварительной информации, ребенок купался в необорудованном для этого месте и без присмотра взрослых.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, - рассказали, в свою очередь, в прокуратуре Татарстана.

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