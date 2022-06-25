В Казани мужчина пытался проникнуть в свою квартиру через балкон

Спасатели передали мужчину медикам. Фото: МЧС Татарстана

В Казани по адресу: улица Олонецкая, дом 4А мужчина пытался проникнуть в свою квартиру через балкон на первом этаже, однако зацепился рукой за острый штырь балконной решетки. У него шла кровь и немели руки.

Спасателей вызвала соседка мужчины. По прибытии дежурная смена деблокировала руку мужчины 1960 года рождения. Спасатели при помощи болтореза срезали решетку и, обнаружив кровотечение, перевязали руку мужчины, а после оказания первой помощи следили за его состоянием и передали его прибывшему экипажу скорой помощи.

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