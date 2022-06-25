В Татарстане прогнозируется облачная погода и до 24 градусов тепла

Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В воскресенье, 26 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются, ветер северо-западный ночью умеренный, утром и днем сильный порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает местный Гидрометцентр.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов. Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов.

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