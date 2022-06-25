В Сабинском районе во время купания в пруду утонул мужчина

МЧС Татарстана предупреждает, что за купание в необорудованных местах могут оштрафовать на сумму от тысячи до 1,5 тысячи рублей. Фото: МЧС Татарстана

В пятницу, 24 июня, в Сабинском районе в селе Мингер в местном пруду во время купания ночью утонул мужчина 2004 года рождения. Отмечается, что купание в пруду запрещено. Утром в субботу, 25 июня, спасатели-водолазы обнаружили и извлекли тело утонувшего на расстоянии 30 метров от берега с глубины 5 метров, сообщили в МЧС Татарстана.

По предварительной информации, из-за перепада температур воздуха и воды мужчину охватили судороги. Как правило, в момент утопления человек не может позвать на помощь и тонет молча, так как горло также сковывает спазм и все силы уходят на борьбу за жизнь.

МЧС Татарстана предупреждает, что за купание в необорудованных местах могут оштрафовать на сумму от тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram