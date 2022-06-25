Речной порт столицы Татарстана начал онлайн-продажу билетов

Посадка на теплоход производится при наличии документа удостоверяющего личность и распечатанного электронного билета. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 24 июня, стартовала онлайн-продажа билетов на пассажирские рейсы из речного порта Казани. Отмечается, что дистанционная покупка возможна не раньше, чем за три дня до отправления теплохода в рейс и не позднее, чем за 15 минут до отправления судна. Начальный пункт - речной порт Казани.

Посадка на теплоход производится при наличии документа удостоверяющего личность и распечатанного электронного билета. При покупке в день поездки комиссионный сбор не взимается.

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