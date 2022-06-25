Для посещения лекции нужно зарегистрироваться.
Фото: Инзиля ШАКИРОВА
В воскресенье, 26 июня, в казанском парке «Черное озеро» проведут бесплатную лекцию по психологии. Тема лекции – стресс, отмечают в пресс-службе мэрии города.
Занятие для казанцев проведет психолог Виктория Бугрова. Она расскажет о механизмах и последствиях стресса, а также о способах нивелировать его влияние. Старт лекции – в 13:00 на террасе второго этажа летнего дома. Желающим посетить лекцию необходимо зарегистрироваться.
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