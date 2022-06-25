Мэрия Казани: Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно

Ранее воспользоваться электричками бесплатно могли дети только до пяти лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 июня 2022 года дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Правило действует по всей стране, напоминает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее воспользоваться электричками бесплатно могли дети только до пяти лет. Если в день отправления поезда ребенку исполняется семь лет, то проезд для него также остается бесплатным. Важно, чтобы сопровождающие взрослые имели на руках документ, подтверждающий возраст ребенка, также отмечают в мэрии города.

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