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Общество25 июня 2022 9:38

Мэрия Казани: Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно

Новое правило введено с 22 июня этого года
Инзиля ШАКИРОВА
Ранее воспользоваться электричками бесплатно могли дети только до пяти лет.

Ранее воспользоваться электричками бесплатно могли дети только до пяти лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 июня 2022 года дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Правило действует по всей стране, напоминает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее воспользоваться электричками бесплатно могли дети только до пяти лет. Если в день отправления поезда ребенку исполняется семь лет, то проезд для него также остается бесплатным. Важно, чтобы сопровождающие взрослые имели на руках документ, подтверждающий возраст ребенка, также отмечают в мэрии города.

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