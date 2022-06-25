Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье25 июня 2022 8:45

За сутки в Татарстане выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

40 человек госпитализировали в медучреждения республики
Инзиля ШАКИРОВА
Число летальных исходов болезни остается равно 1 995.

Число летальных исходов болезни остается равно 1 995.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за минувшие сутки было зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом, в 40 из них пациентам понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Согласно его информации, в республике за все время коронавирус обнаружили у 152 314 человек. Отметим, что в последнее время на территории региона не было зафиксирован ни одной смерти от данной инфекции. Число летальных исходов болезни остается равно 1 995.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram