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Общество25 июня 2022 7:54

9 июля в Татарстане будет выходным в связи с Курбан-Байрамом

Министерство труда напомнило татарстанцам о праздничных и выходных днях в июле
Инзиля ШАКИРОВА
Рабочий день 8 июля будет сокращен на час.

Рабочий день 8 июля будет сокращен на час.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 июля, начало проведения праздника Курбан-байрам, будет нерабочим праздничным днем, сообщили в министерстве труда республики. Праздник в этом году выпадает на субботу, но в ведомстве уточняют, что при совпадении выходных и праздничных дней дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется. Однако рабочий день 8 июля будет сокращен на час.

В Духовном управлении мусульман Татарстана добавляют, что в Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-байрам:

– 02:30 – утренний намаз;

– 02:35-03:10 – рецитация Священного Корана;

– 03:10-03:40 – праздничный вагаз;

– 03:41 – гает-намаз;

– 03:45 – проповедь на арабском языке, чтение Корана.

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