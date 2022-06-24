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Происшествия24 июня 2022 16:01

Экс-председатель первичной профсоюзной организации Зеленодольского завода им. Горького получил условный срок за незаконные премии на 4,9 миллиона рублей

Свою вину он признал лишь частично, зато вернул большую часть денег
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Михаил Подгорнов – бывший председатель первичной профсоюзной организации Зеленодольского завода им. Горького, был признан судом виновным в присвоение денег в особо крупном размере.

Было установлено, что он, занимая указанную должность, знал, что его можно премировать только по решению профкома. Тем не менее он ввел насчет этого в заблуждение своего подчиненного и указал ему начислять эти премии. Таким образом, в течение трех лет Подгорнов незаконно получил чуть более 4,9 миллиона рублей.

- Он частично признал свою вину и уже возместил часть нанесенного ущерба в размере 4,2 миллиона рублей. Бывшего председателя приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Также он должен возместить оставшуюся часть нанесенного ущерба. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Зеленодольского городского суда.

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