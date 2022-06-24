Экс-председатель первичной профсоюзной организации Зеленодольского завода им. Горького получил условный срок за незаконные премии на 4,9 миллиона рублей

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Михаил Подгорнов – бывший председатель первичной профсоюзной организации Зеленодольского завода им. Горького, был признан судом виновным в присвоение денег в особо крупном размере.

Было установлено, что он, занимая указанную должность, знал, что его можно премировать только по решению профкома. Тем не менее он ввел насчет этого в заблуждение своего подчиненного и указал ему начислять эти премии. Таким образом, в течение трех лет Подгорнов незаконно получил чуть более 4,9 миллиона рублей.

- Он частично признал свою вину и уже возместил часть нанесенного ущерба в размере 4,2 миллиона рублей. Бывшего председателя приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Также он должен возместить оставшуюся часть нанесенного ущерба. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Зеленодольского городского суда.

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