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Общество24 июня 2022 15:00

В Казани общегородской школьный выпускной пройдет 29 июня

Праздник проведут на Кремлевской набережной
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Планируется, что праздник посетят более шести тысяч одиннадцатиклассников.

Планируется, что праздник посетят более шести тысяч одиннадцатиклассников.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующую среду, 29 июня, в Казани на Кремлевской набережной пройдет общегородской школьный выпускной. Планируется, что его посетят более шести тысяч одиннадцатиклассников.

Праздник начнется в 18.00 с выступления лучших выпускников Казани. Также одиннадцатиклассники по традиции массово станцуют школьный вальс.

После чего начнется концерт с участием Анет Сай и группы Gayazovs$Brothers. Вести его будет капитан команды КВН «СОЮЗ» Айдар Гараев. Завершится торжество в 21.30 салютом.

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