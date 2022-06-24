В Казани общегородской школьный выпускной пройдет 29 июня

Планируется, что праздник посетят более шести тысяч одиннадцатиклассников. Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующую среду, 29 июня, в Казани на Кремлевской набережной пройдет общегородской школьный выпускной. Планируется, что его посетят более шести тысяч одиннадцатиклассников.

Праздник начнется в 18.00 с выступления лучших выпускников Казани. Также одиннадцатиклассники по традиции массово станцуют школьный вальс.

После чего начнется концерт с участием Анет Сай и группы Gayazovs$Brothers. Вести его будет капитан команды КВН «СОЮЗ» Айдар Гараев. Завершится торжество в 21.30 салютом.

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