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Происшествия24 июня 2022 14:33

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором 9-летняя девочка потеряла мать и попала в больницу

Ребенок сейчас находится в отделении реанимации
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого водителя.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого водителя.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении 37-летнего водителя автомобиля Audi Q7 возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения» за смертельный наезд на пешехода.

- По версии следствия, в ночное время 23 июня в Альметьевске водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и сбил 44-летнюю женщину и ее 9-летнюю дочь на улице Заречная, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя.

Напомним, от полученных травм мать скончалась на месте происшествия, а ребенок был доставлен в больницу и помещен в отделение реанимации.

В свою очередь, как сообщает ГИБДД Татарстана, пострадавшие пешеходы шли по дороге в нарушении правил – не имели на одежде светоотражающих элементов.

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