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Общество24 июня 2022 12:12

Глава Ростеха Сергей Чемезов приехал в Набережные Челны на открытие Передовой инженерной школы

Она будет готовить специалистов машиностроительной отрасли для всей страны
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Учащихся этой школы собираются сразу вовлекать в решение реальных производственных задач.

Учащихся этой школы собираются сразу вовлекать в решение реальных производственных задач.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту пятницу, 24 июня, в Набережные Челны прибыл глава Ростеха Сергей Чемезов. В рамках своего рабочего визита он открыл Передовую инженерную школу «Кибер Авто Тех», созданную «КАМАЗом» и Инжиниринговым центром КФУ.

Учащихся этой школы собираются сразу вовлекать в решение реальных производственных задач, а также в разработку прототипов и «сборку» исследовательских проектов в виде стартапов.

СПРАВКА

Передовая инженерная школа – федеральный проект по подготовке кадров для машиностроительной отрасли, который реализуется в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». По всей стране планируется создать порядка 30 таких инженерных школ в партнерстве с отечественными предприятиями.

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