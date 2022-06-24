Глава Ростеха Сергей Чемезов приехал в Набережные Челны на открытие Передовой инженерной школы

Учащихся этой школы собираются сразу вовлекать в решение реальных производственных задач. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту пятницу, 24 июня, в Набережные Челны прибыл глава Ростеха Сергей Чемезов. В рамках своего рабочего визита он открыл Передовую инженерную школу «Кибер Авто Тех», созданную «КАМАЗом» и Инжиниринговым центром КФУ.

Учащихся этой школы собираются сразу вовлекать в решение реальных производственных задач, а также в разработку прототипов и «сборку» исследовательских проектов в виде стартапов.

СПРАВКА

Передовая инженерная школа – федеральный проект по подготовке кадров для машиностроительной отрасли, который реализуется в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». По всей стране планируется создать порядка 30 таких инженерных школ в партнерстве с отечественными предприятиями.

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