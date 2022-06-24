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Происшествия24 июня 2022 11:28

В Мамадышском районе среди бела дня в пруду утонул купающийся мужчина

Место происшествия не является оборудованным местом отдыха у воды
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Его тело удалось найти только вечером.

Его тело удалось найти только вечером.

Фото: МЧС Татарстана

Днем 23 июня в селе Малмыжка Мамадышского районе на местном пруду утонул 63-летний мужчина. Он пошел купаться, несмотря на то, что данное место не было оборудовано для этого, и висела табличка: «Купаться зарещено!».

- Спасатели ЗПСО №5 методом траления обследовали акваторию водоема. В 19.45 тело погибшего обнаружили в четырех метрах от берега и на глубине двух метров метра. Предварительная причина происшествия - нарушение правил поведения на водном объекте, - сообщили в МЧС Татарстана.

Тело погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции

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