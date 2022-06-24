Ретропаровоз из Казани до Йошкар-Олы запустят к Новому году

Речь идет о модели паровозе П36. Один из его экземпляров даже стоит в Музее железных дорог России. Фото: vk.com/rzd_museum

После запуска ретро-тура по железной дороге из Казани до Свияжска, такой же туристический поезд запустят и в Йошкар-Олу. Правда произойдет это не раньше четвертого квартала 2022 года.

- В конце этого года должен вернуться с капитального ремонта пассажирский паровоз П-36. Пока планируем отработать вопросы, связанные с организацией стилизованных вагонов. Постараемся к новогодним праздникам запустить этот паровоз, – сообщил во время презентации ретро-тура из Казани в Свияжск гендиректор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

По его словам, состав на паровой тяге может доехать из столицы Татарстана до Йошкар-Олы без дозаправок – запас хода около 300 километров, что более чем достаточно. При этом обещается, что скорость ретропоезда сравнима с современным пассажирским составом.

Планируется, что он будет курсировать между Татарстаном и Марий Эл круглый год, да и вообще может охватить весь полигон Горьковской железной дороги, так как изначально базируется в Нижнем Новгороде.

Для справки, П-36 стал последним магистральным пассажирским паровозом в СССР. Его с 1950 по 1956 года выпускал Коломенский завод.

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