«Ак Барс» ведет переговоры с «Динамо» по обмену Уила на Галиева

В свое время Станислав Галиев выступал в составе «Ак Барса» на протяжении четырех сезонов и выиграл Кубок Гагарина. Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» не теряет надежд на возвращение в свой состав 30-летнего форварда «Динамо» Станислава Галиева. Как сообщил корреспонденту КП-Казань собственный источник близкий к ситуации в клубе, «барсы» ведут переговоры с бело-голубыми об обмене 30-летнего россиянина на канадского нападающего Джордана Уила. Согласование условий находится на продвинутой стадии.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что Уил может перейти в «Динамо». Теперь согласно полученной КП-Казань информации, это может произойти в рамках потенциальной сделки по возвращению Галиева в «Ак Барс». Известно, что в этом трансфере заинтересован лично главный тренер казанцев Олег Знарок.

Напомним, Станислав Галиев выступал в составе «Ак Барса» на протяжении четырех сезонов, выиграл Кубок Гагарина и отметился 136 (70+66) результативными баллами в 259 матчах.

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