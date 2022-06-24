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Происшествия24 июня 2022 7:01

В Зеленодольском районе школьник без спросу сел на папин мотоцикл и сбил 5-летнего велосипедиста

Пострадавшего с различными травмами доставили в ДРКБ Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По предварительным данным, мотоциклист превысил безопасную скорость. Фото: ГИБДД Татарстана

По предварительным данным, мотоциклист превысил безопасную скорость. Фото: ГИБДД Татарстана

23 июня 14-летний школьник без спросу родителей взял ключи от мотоцикла «Урал» с коляской. Подросток решил на нем прокатиться. Но, по предварительным данным, превысил скорость и сбил 5-летнего велосипедиста.

- В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был доставлен в ДРКБ Казани, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

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