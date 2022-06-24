В центре Казани ради новых земельных участков решили засыпать реку

Речь идет о территории около Центра семьи "Казан". Фото: Рамиль ГАЛИ

Данный документ был опубликован в последнем сборнике правовых актов от Исполкома города. Согласно ему, засыпке подлежит территория около Центра семьи «Казан».

Искусственный земельный участок в итоге будет иметь общую площадь 41,05 гектара, 21 из которых отдан под парки. Он будет ограничен рекой Казанка, улицами Декабристов и Сибгата Хакима.

При этом по плану там построят транспортную развязку по улице Декабристов в несколько уровней с примыканием к улице Сибгата Хакима. По последней, к слову, все же решили запустить общественный транспорт.

В итоге саму засыпку произведут на площади 142,7 тысячи квадратных метров. Закончить ее должны к 2025 году.

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