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Общество23 июня 2022 15:39

Картинной галерее в Набережных Челнах присвоили имя Гульсабиры Хакимовой

Она руководила ею с 1983 по 2003 года
Алина АЛМАКАЕВА
Об этом попросили сами работники галереи. Фото: nabchelny.ru

Об этом попросили сами работники галереи. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах картинной галерее присвоено имя Гульсабиры Хакимовой. Она была заслуженным работником культуры ТАССР и РСФСР, почетным гражданином города и руководила самой галереей с 1983 по 2003 года.

Отметим, что предложение присвоить учреждению имя Гульсабиры Хакимовой в местный Исполком поступило от его коллектива, сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

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