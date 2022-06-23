Картинной галерее в Набережных Челнах присвоили имя Гульсабиры Хакимовой

Об этом попросили сами работники галереи. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах картинной галерее присвоено имя Гульсабиры Хакимовой. Она была заслуженным работником культуры ТАССР и РСФСР, почетным гражданином города и руководила самой галереей с 1983 по 2003 года.

Отметим, что предложение присвоить учреждению имя Гульсабиры Хакимовой в местный Исполком поступило от его коллектива, сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram