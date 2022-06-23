Жительница Набережных Челнов несколько раз побывав в изоляторе местного УМВД отсудила у ведомства 30 тысяч рублей

Женщина попадал в ИВС 35 раз. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В суд Набережных Челнов с иском к полиции обратилась местная жительница. Согласно ее заявлению, она с 2016 по 2021 года 35 раз находилась под стражей в изоляторе временного содержания (ИВС) городского УМВД.

По утверждениям женщины, условия содержания там не соответствуют требованиям Европейского стандарта по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и минимальным стандартам правил обращения с заключенными, а также требованиям российского закона о содержании под стражей.

В итоге суд установил, что в ИВС Набережных Челнов действительно допускались нарушения федерального законодательства.

- Было принято решение удовлетворить иск частично и взыскать компенсацию в пользу заявителя в размере 30 тысячи рублей с Российской Федерации в лице МВД РФ, - сообщили в пресс-службе суда Набережных Челнов.

Там также отметили, что данное решение пока не вступило в законную силу.

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