В Набережных Челнах в День молодежи-2022 перекроют улицы

Улицы перекроют с 13.00 25 июня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

День молодежи-2022 в Набережных Челнах отметят в эту субботу, 25 июня. В связи с поредением праздника в городе на некоторых участках перекроют движение транспорта.

Так, с 13.00 до 23.30 нельзя будет проехать по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, а также и по самой улице Раскольникова до перекрестка с проспектом Раиса Беляева.

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