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Здоровье23 июня 2022 14:21

За сутки в Татарстане госпитализировали 35 заразившихся коронавирусом

Всего за отчетные 24 часа в республике было выявлено 59 новых инфицированных
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В республике за все время коронавирус обнаружили у 152 205 человек.

В республике за все время коронавирус обнаружили у 152 205 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за минувшие сутки было зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом, в 35 из них пациентам понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Согласно его информации, в республике за все время коронавирус обнаружили у 152 205 человек. Отметим, что в последнее время на территории региона не было зафиксирован ни одной смерти от данной инфекции. Число летальных исходов болезни остается равно 1 995.

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