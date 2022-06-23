За сутки в Татарстане госпитализировали 35 заразившихся коронавирусом

В республике за все время коронавирус обнаружили у 152 205 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за минувшие сутки было зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом, в 35 из них пациентам понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Согласно его информации, в республике за все время коронавирус обнаружили у 152 205 человек. Отметим, что в последнее время на территории региона не было зафиксирован ни одной смерти от данной инфекции. Число летальных исходов болезни остается равно 1 995.

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