В Тинчуринском театре состоится премьера оперы «Ал яулык, зэнгэр шэл»

На репетиции. Фото: пресс-служба театра Тинчурина

Трехактная опера «Ал яулык, зэнгэр шэл» («Розовый платок, синяя шаль») – результат работы оперной лаборатории «Умай» Тинчуринского театра. Премьера оперы состоится 30 июня.

«Умай» – первая феминистская лаборатория в истории татарского театра. Оперная лаборатория создана в рамках стратегии развития Министерства культуры и направлена на исследование культурной и исторической памяти, а также поддержку региональной идентичности. Лаборатория названа имени женской мифической силы Умай, которую в древности славили тюркские народы.

Сюжет первой оперы «Ал яулык, зэнгэр шэл» («Розовый платок, синяя шаль») взят из мифологии татарского народа, второй – из жизни и быта татар начала прошлого века – так называемого ренессанса или эпохи джадидизма, в третьей опере можно узнать современных подвижниц татарского народа.

По словам куратора проекта, главного режиссера Тинчуринского театра Туфана Имамутдинова, название спектакля связано с национальными символами и традициями татарского народа. А символ и олицетворение женщины – это яулык (платок).

- Третья часть оперы посвящена проблемам образования, школе через женщин. В школах в начальных классах преподают, в основном, женщины. От рождения до 10 лет молодое поколение ведут за руку женщины и преподносят им мир через свою призму. Они дают образование и воспитание, обеспечивают сохранение культуры, знакомят с историей, и у каждого свое мировоззрение, своя концепция. В опере герои – женщины попадают в различные ситуации и ведут себя по-разному, - отметил Туфан Имамутдинов.

Все авторы оперы – поэтессы, драматурги и композиторы – женщины. Композиторы — Алсу Сунгатуллина, Алина Каримова, Анастасия Костюкова. Художник – Лилия Имамутдинова. Режиссерами оперы выступили мужчины – Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин, Булат Минкин, Рамиль Камалов. Музыкальный руководитель и дирижер – Ильяс Камалов.

Как отметил один из режиссёров Ильнур Гарифуллин, один акт оперы «Ал яулык, зэнгэр шэл» повествует о страхе, особенно в школьных реалиях.

- В образовательных учреждениях обязательная структурность мешает мышлению, воображению. К сожалению, другое решение, мнение отрицается. Из-за этого у любого человека появляется страх ошибиться. Многие ученики, когда начинаешь их заставлять думать, спрашивать, начинают бояться высказать свое мнение. Почему человек боится думать, ошибиться? Из-за страха. В опере все эти проблемы поднимаются и показываются через татарскую женщину. В «Ал яулык, зэнгэр шэл» мы постарались показать татарскую душу, и каждый зритель найдет истину мысли, - рассказал Ильнур Гарифуллин.

В опере роли исполняют актеры Лилия Махмутова, Артем Пискунов, Зульфия Валеева, Айсылу Мусаллямова, Ильнур Байназаров, Ренат Шамсутдинов, Резеда Саляхова, Венера Низамова. В хоре участвуют Альбина Гашигуллина, Альбина Сираева, Юлия Выборнова, Алина Мухлисова, Ильзира Алиакберова, Эльвина Каримова, Зарина Сафина, Адиля Хасанова.

Билеты здесь.