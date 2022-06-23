Татарстанцы определились в каких 200 дворах в 2023 году пройдет ремонт

В список вошли дворы, в которых благоустройство проведут в первую очередь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На основания результатов народного голосования, которое проходило с 15 апреля по 30 мая среди жителей Татарстана, был определен список из 200 дворов, где в 2023 году ремонт пройдет в первую очередь. Адреса можно посмотреть здесь.

Большинство из них находятся в Казани (64), в Зеленодольском районе (20), в Набережных Челнах (19) и в Нижнекамском районе (15). Стоит отметить, что жителям многоквартирных домов впервые дали право самим выбрать приоритетные для них дворы. Раньше их список составлялся на основании заявок от местных чиновников.

При этом во время подведения итогов голосования учитывалось процентное соотношение количества проголосовавших к количеству проживающих в том или ином дворе.

Кстати, жителям многоквартирных домов также предлагается приминать участие в общественных обсуждениях проектов будущего благоустройства своих дворов вместе со специалистами. Встречи с ними начнут проводить в ближайшем будущем.

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