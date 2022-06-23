В Набережных Челнах из-за путаницы решили переименовать одну улицу

В городе есть две улицы в разных микрорайонах, которые называются Булгар. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах есть две улицы с одним и тем же названием – Булгар. При этом одна из них находится на территории 67 микрорайона, а другая - на территории 66-го. Из-за этого возникают неудобства и возможна путаница с тем же оформлением договора купли продажи квартиры или при оформлении наследства.

В связи с этим горожане обратились в местный Исполком с просьбой переименовать одну из улиц. Так, результат рассмотрения этого обращения в этот четверг, 23 июня, на сессии горсовета озвучил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он сообщил, что улицу в 67 микрорайоне было решено переименовать в Лесную

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