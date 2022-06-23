Чувашия подписала с ДНР соглашения о восстановлении инфраструктуры

Глав Чувашии Олег Николаев также подтвердил свое намерение посетить Донецкую народную республике в июле. Фото: cap.ru

С прибывшей в Чувашию делегацией ДНР было подписано три соглашения о восстановлении разрушенной обстрелами ВСУ инфраструктуры.

Так, в рамках одного из них АО «ЧЭАЗ» поможет организовать в Донецке производство электротехнической продукции. Специалисты чувашского предприятия уже знакомятся с документацией заводов ДНР и возможностями их технологических линий. Была поставлена цель -— в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение ДНР.

Также сторонами был подписан план совместных действий по подготовке решения об организации производства оборудования, которое нужно для восстановления электроснабжения объектов ДНР.

Кроме того, глава Чуваши Олег Николаев организовать между республиками еще и взаимодействие в плане поставок продукции тракторостроения и химпрома.

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