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Общество23 июня 2022 11:30

В Набережных Челнах ищут деньги на строительство 20 километров трамвайных путей

Только на первый этап реализации этого транспортного проекта понадобится окло 1,2 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Их хотят проложить в Замелекесье.

Их хотят проложить в Замелекесье.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот четверг, 23июня, в ходе заседания горсовета Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев отметил, что проект по улучшению транспортной сети района Замелекесья почти готов. В него входит строительство 20 километров новых трамвайных путей.

Правда, только на один этап реализации этого проекта, то есть даже без организации или покупки самих трамваев, нужно коло 1,2 миллиарда рублей. А таких денег, по словам Магдеева, на это у города пока нет.

Поэтому он предложил в поисках источников финансирования включаться в соответствующие республиканские и федеральные программы, ведь в обозримом будущем в микрорайоне Замелекесье будет проживать более 50 тысячи людей.

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