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Общество23 июня 2022 11:16

В Казани решили изменить границы Вахитовского и Приволжского районов

Для этого были проведены публичные слушания
Алина АЛМАКАЕВА
Участники публичного слушания поддержали данную идею.

Участники публичного слушания поддержали данную идею.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В столице Татарстана изменят границы Вахитовского и Приволжского районов. Такое решение было принято в ходе публичного слушания, в котором приняли участие 22 человека. Все они поддержали эту идею.

Так, новая граница между районами будет проходить по нечетной стороне улицы Нурсултана Назарбаева до площади Вахитова, а на юго-западе по юго-восточной и на западе по южной стороне площади Вахитова, пересекая улицы Техническую и Габдуллы Тукая, проходя на север вдоль четной стороны улицы Габдуллы Тукая до улицы Сары Садыковой.