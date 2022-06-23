В Казани решили изменить границы Вахитовского и Приволжского районов

Участники публичного слушания поддержали данную идею. Фото: Рамиль ГАЛИ

В столице Татарстана изменят границы Вахитовского и Приволжского районов. Такое решение было принято в ходе публичного слушания, в котором приняли участие 22 человека. Все они поддержали эту идею.

Так, новая граница между районами будет проходить по нечетной стороне улицы Нурсултана Назарбаева до площади Вахитова, а на юго-западе по юго-восточной и на западе по южной стороне площади Вахитова, пересекая улицы Техническую и Габдуллы Тукая, проходя на север вдоль четной стороны улицы Габдуллы Тукая до улицы Сары Садыковой.