В Татарстане при пожаре в сарае погиб ночевавший там мужчина

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

22 июня в 23.3 в экстренные службы поступила информация о том, что в деревне Агирово Азнакаевского района по адресу: улица Совеская,24, произошел пожар, сообщили в МЧС Татарстан.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит сарай 6х3 метров. В ходе тушения огня в нем было обнаружено тело 46-летнего мужчины, который ночевал у хозяина дома.

- Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительная причина его возникновения - неосторожность при курении, - отметили в МЧС Татарстана.

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