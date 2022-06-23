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Здоровье23 июня 2022 7:31

В Казани центр трансплантологии для ПФО может появится в течение ближайших трех лет

Он будет создан на базе Республиканской клинической больницы
Алина АЛМАКАЕВА
Создание нового медучреждения сейчас находится на стадии проектирования.

Создание нового медучреждения сейчас находится на стадии проектирования.

Фото: Александр ГЛУЗ

В столице Татарстана центр трансплантологии для Приволжского федерального округа (ПФО) появится в течение ближайших двух-трех лет, сообщил ТАСС глава Минздрава республики Марат Садыков. Пока, по словам министра, идет работа над проектом нового учреждения.

Напомним, в мае этого года было объявлено, что оно расположится в новом корпусе высокотехнологичной медицины, решение о строительстве которого принял глава региона Рустам Минниханов. Тогда же и была достигнута договоренность с Минздравом России о том, что будущий трансплантационный центр будет работать для всех жителей ПФО.

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