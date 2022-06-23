В Казани центр трансплантологии для ПФО может появится в течение ближайших трех лет

Создание нового медучреждения сейчас находится на стадии проектирования. Фото: Александр ГЛУЗ

В столице Татарстана центр трансплантологии для Приволжского федерального округа (ПФО) появится в течение ближайших двух-трех лет, сообщил ТАСС глава Минздрава республики Марат Садыков. Пока, по словам министра, идет работа над проектом нового учреждения.

Напомним, в мае этого года было объявлено, что оно расположится в новом корпусе высокотехнологичной медицины, решение о строительстве которого принял глава региона Рустам Минниханов. Тогда же и была достигнута договоренность с Минздравом России о том, что будущий трансплантационный центр будет работать для всех жителей ПФО.

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