В Татарстане на дороге «Казань - Ульяновск» УАЗ врезался в грузовик, один человек погиб

В результате столкновения один из автомобилей загорелся. Фото: ГИБДД Татарстана

В эту пятницу, 10 июня, в 14.40 в Буинском районе на 103 километре дороги «Казань - Ульяновск» водитель автомобиля УАЗ, по предварительным данным, пошел на обгон. Во время этого маневра она выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КАМАЗом. От удара о грузовик машину отбросило на автомобиль ГАЗ, сообщили в ГИБДД Татарстана.

- В результате данного ДТП водитель автомобиля УАЗ скончался от полученных травм на месте происшествия, - отметили в ведомстве.

Во всех обстоятельствах произошедшей аварии сейчас разбираются госавтоинспекторы.

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