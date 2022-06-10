Выборы главы Марий Эл назначили на 11 сентября

Выборы пройдут в единый день голосования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 10 июня, на сессии Госсовета Марий Эл местные депутаты назначили выборы нового главы республики на 11 сентября, то есть в единый день голосования.

- Официальное опубликование принятого постановления даст старт избирательной кампании, - отметили в пресс-службе Госсовета Марий Эл.

Напомним, что мае этого года прежний глава региона – Александр Евстифеев, подал в отставку в связи с истечением срока полномочий. Руководить республикой с приставкой «врио» президент России Владимир Путин назначил Юрия Зайцева, который до этого момента являлся главой правительства Калмыкии.

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