Кадыров и Метшин подписали соглашение о сотрудничестве Казани с Грозным

В частности, речь идет о подготовке и проведении совместных мероприятий. Фото: kzn.ru

В эту пятницу, 10 июня, в Ратуше столицы Татарстана мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и мэр Казани Ильсур Метшин подписали соглашение о сотрудничестве возглавляемых ими городов.

В частности, в документе прописана подготовка и проведение совместных мероприятий, а также планы по обмену информацией о программах и технологиях.

- Мы знаем, как Татарстан развивается по всем направлениям, и для нас интересно сотрудничество, – сказал Хас-Магомед Кадыров.

На протяжении четырех дней делегация Грозного будет изучать опыт Казани в решении вопросов в областях городского хозяйства, например, в сфере благоустройства, строительства и ЖКХ.

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