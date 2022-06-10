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Общество10 июня 2022 14:45

Жители Татарстана, поступившие на контрактную службу для участия в спецоперации на Украине, получат по 200 тысяч рублей

В республике идет набор в два батальона
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Контракт подписывают с мужчинами в возрасте до 50 лет.

Контракт подписывают с мужчинами в возрасте до 50 лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстанцы, которые поступят на контрактную служба в Вооруженные силы России и будут участвовать в боевых действиях, в том числе и в спецоперации на Украине, получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей каждый, сообщил 10 июня на пресс-конференции начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

Так, по его словам, сейчас в республике идет набор в два батальона. Попасть в них могут мужчины в возрасте до 50 лет и прошедшие серьезную проверку. Не имеющие опыта службы новобранцы перед отправкой на место ведения боевых действий пройдут подготовку.

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