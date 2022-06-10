В Альметьевске загорелся склад с рыбными консервами

Пожар на площади 750 квадратных метров удалось локализовать. Фото: МЧС Татарстана

В эту пятницу, 10 июня, в 14.25 в экстренные службы поступила информация о том, что в Альметьевске горит склад, расположенный по адресу: улица Объездная, 63. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели огонь на кровли отдельно стоящего здания, в котором хранились рыбные консервы, сообщили в МЧС Татарстана.

- На месте специалисты Роспотребнадзора и Минэкологии республики начали производить замеры воздуха. Угрозы для окружающей среды и жителей города нет, - также отметили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. К тушению огня были привлечены более 60 человек и 15 единиц спецтехники. В 15.26 пожар на площади 750 квадратных метров удалось локализовать.

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