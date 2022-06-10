Встреча прошла в стенах Казанского Кремля. Фото: пресс-служба Главы Татарстана

В пятницу, 10 июня, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым. В Казанском Кремле они обсудили вопросы сотрудничества, в том числе развития торгово-экономических связей.

Отметим, что делегация Грозного прибыла в Казань для изучения опыта города по таким направлениям, как работа системы ЖКХ, строительство жилья и инфраструктуры, развитие промышленности и экономики.

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