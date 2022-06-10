Татарстанцы увеличивают скорость интернета

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В Поволжье на треть выросло количество пользователей ускоренного интернета с услугой pre-5G. Чаще других опцию, которая способна увеличить скорость в смартфоне до 50%, подключают в Башкирии, Самарской области и Татарстане.

В марте этого года МегаФон стал первым оператором, предоставившим возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть, услуга pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети.

Точечное перераспределение трафика позволяет владельцам смартфонов с подключенной опцией активно использовать стриминговые сервисы в лучшем разрешении, участвовать в киберспортивных турнирах, скачивать любой «тяжелый» контент или раздавать интернет на несколько устройств.

В мае каждый пользователь услуги в Поволжье в среднем израсходовал порядка 50 гигабайт мобильного трафика — в разы выше привычного потребления большинства жителей регионов. Абсолютный рекордсмен из Чебоксар загрузил более 600 гигабайт данных на своем смартфоне. Значительные объемы диктуют необходимость в увеличенных скоростях интернета.

Чаще других опцию pre-5G выбирают владельцы современных моделей гаджетов брендов Samsung, Xiaomi и Apple. Мужчины подключают услугу в 1,5 раза чаще женщин. Наиболее распространенный возраст «скоростных» абонентов: 30–35 лет. Дополнительно активируют передачу данных в основном пользователи тарифных планов, в которых услуга включена по умолчанию, бесплатно: «Максимум. Без переплат», VIP и «Премиум».

В Татарстане за месяц количество потребителей pre-5G увеличилось в 2,5 раза. Помимо Казани, опцию активно подключают в Альметьевске и небольших населенных пунктах, среди которых Васильево, Нармонка, Уруссу и другие. Благодаря регулярной модернизации и строительству объектов связи, сеть МегаФона позволяет использовать услугу по всей республике. Только за прошлый год обновление базовых станций охватило более 400 населенных пунктов Татарстана, где проживают свыше 2,5 млн человек.