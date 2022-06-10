Всетатарский общественный центр* признали экстремисткой организацией

У адвокатов организации еще есть время подать апелляцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 10 июня, Верховный суд Татарстана вынес решение о признании Всетатарского общественного центра* (ВТОЦ*). Иск об этом еще в прошлом году подал прокурор республики Илдус Нафиков.

Причиной тому, в том числе, стало публичное заявление одного из членов ВТОЦ* на митинге, который прошел в 2019 году. Выступление посчитали разжигающим межнациональную рознь. Также, в организации не поменяли по требованию официальных органов и устав, в котором также усматривались признаки экстремизма. В итоге еще до судебного процесса Минюст РФ из-за этого приостановил деятельность ВТОЦ*.

Теперь же организация официально признана экстремистской и должна прекратить свою деятельность. Также, по решению Верховного суда Татарстана, имущество ВТОЦ* должно быть обращено в доход государства. У защиты организации еще есть время, чтобы подать апелляцию.

*признан Верховным судом Татарстана экстремистской организацией

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