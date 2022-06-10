Мэр Казани Ильсур Метшин награжден почетной грамотой Президента России

Награду градоначальнику вручил глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В пятницу, 10 июня, в Казанском Кремле состоялась церемония вручения наград России и Татарстана. В ходе мероприятия мэр Казани Ильсур Метшин получил почетную грамоту Президента России за вклад в подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий.

Награды лауреатам вручал глава региона Рустам Минниханов.

- Ваш талант и трудолюбие, стойкость и мужество делают Татарстан сильным и процветающим. Хочу поздравить всех вас с заслуженными наградами, поблагодарить за преданность своему делу, а также вклад в развитие родной республики и стране, - заявил он, обращаясь к собравшимся.

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