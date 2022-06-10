Встреча сторон состоялась в Казанском Кремле. Фото: пресс-служба Главы Татарстана

В пятницу, 10 июня, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. В ходе разговора он отметил положительную динамику сотрудничества и высоко оценил растущий товарооборот. На данный момент объем взаимной торговли достигает 200 миллионов долларов США.

Встреча сторон состоялась в Казанском Кремле. Представители палаты прибыли в Казань для участия в совместном заседании депутатской группы Госдумы по связям с Парламентом Узбекистана и межпарламентской группы Олий Мажлиса по сотрудничеству с Госдумой. Мероприятие состоится в Казанской Ратуше.

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