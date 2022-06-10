В Татарстане ожидаются гроза и ветер порывами до 20 м/с

Температура воздуха днем начнет повышаться только в начале следующей недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 15:00 10 июня до 6:00 11 июня в Татарстане ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра до 20 м/с. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

Напомним, по прогнозу синоптиков, температура воздуха днем начнет повышаться только в начале следующей недели. Так, 13 июня будет до +24 градусов, 14 июня – до +26. В эти дни Татарстан окажется в поле повышенного атмосферного давления, поэтому сильных дождей не ожидается.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram