Роспотребнадзор Татарстана сообщил, на каких пляжах нельзя купаться

Ответственным лицам уже направлены предложения об установке соответствующих знаков. «Купаться запрещено!». Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала купательного сезона специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воды на всех оборудованных пляжах Татарстана. Она еще не успела как следует прогреться, а показывает неутешительные результаты.

Так, по состоянию на 8 июня, гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям не соответствует вода на следующих пляжах: «Нижнее Заречье» в Казани, пляж в Набережных Челнах и пляж в Мензелинске. По микробиологическим показателям проверку не прошла вода на городских пляжах в Зеленодольске и в Камско-Устьинской районе.

- В связи с этим управление не рекомендует использовать данные места отдыха для купания, - отметили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Администрациям районов и ответственным за указанные пляжи юрлицам уже направлены предложения об установке знаков: «Купаться запрещено!».

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