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Общество10 июня 2022 9:42

Роспотребнадзор Татарстана сообщил, на каких пляжах нельзя купаться

Вода там не соответствуют установленным требованиям
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ответственным лицам уже направлены предложения об установке соответствующих знаков. «Купаться запрещено!».

Ответственным лицам уже направлены предложения об установке соответствующих знаков. «Купаться запрещено!».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала купательного сезона специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воды на всех оборудованных пляжах Татарстана. Она еще не успела как следует прогреться, а показывает неутешительные результаты.

Так, по состоянию на 8 июня, гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям не соответствует вода на следующих пляжах: «Нижнее Заречье» в Казани, пляж в Набережных Челнах и пляж в Мензелинске. По микробиологическим показателям проверку не прошла вода на городских пляжах в Зеленодольске и в Камско-Устьинской районе.

- В связи с этим управление не рекомендует использовать данные места отдыха для купания, - отметили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Администрациям районов и ответственным за указанные пляжи юрлицам уже направлены предложения об установке знаков: «Купаться запрещено!».

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