Самошников и Лисакович покинут казанский «Рубин»

В ближайшее время о расставании с игроками будет объявлено официально.

Крайний защитник Илья Самошников, а также центральный нападающий Виталий Лисакович в ближайшее время покинут «Рубин». По информации «КП-Казань», футболисты вернулись в Казань после отпуска и уже уведомили руководство клуба о своем скором уходе. В ближайшее время о расставании с ними будет объявлено официально.

Напомним, в пятницу, 10 июня, «Рубин» соберется на базе и начнет предсезонные сборы, которые пройдут на базе клуба. Старт сезона Футбольной национальной лиги запланирован на 9-16 июля.

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