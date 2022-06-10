За сутки коронавирус подтвердился еще у 100 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 27,6%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 100 новых случаев COVID-19, госпитализировали 37 зараженных и выписали 145 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 10 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 151 170 татарстанцев, 146 562 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 27,6%.

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