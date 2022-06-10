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Общество10 июня 2022 9:09

С 11 по 13 июня муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно

В эти дни в городе будут праздновать День России
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Напомним, что первые 15 минут стоянки бесплатны в любой день.

Напомним, что первые 15 минут стоянки бесплатны в любой день.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На время празднования Дня России, с 11 по 13 июня, муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. Об этом, ссылаясь на постановление местного Исполкома, сообщил Комитет по транспорту города.

Напомним, сейчас в столице Татарстана работают 156 муниципальных парковок. Плата там взымается в будние дни с 8:00 до 19:00. По субботам, воскресеньям и в праздничные дни паркинги работают бесплатно. Первые 15 минут стоянки бесплатны в любой день.

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