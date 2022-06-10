Дорогу у нового здания театра имени Камала в Казани расширят до четырех полос

Проект получил положительное заключение экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что дороги у нового здания театра имени Галиаскара Камала в Казани ждет реконструкция. В ходе работ, например, будет расширена проезжая часть от перекрестка улиц Салимжанова и Миннулина до перекрестка улиц Такташа и Назарбаева. Там планируется сделать четыре полосы движения и велодорожку.

Проект уже получил положительное заключение экспертизы. Источник финансирования работ пока не определен, сообщает «БИЗНЕС Online».

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