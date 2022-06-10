В Лениногорске таксист ранил пешехода ножом, а потом повез его в больницу

Сотрудники Росгвардии передали водителя полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Было около дести часов ночи, когда наряду Росгвардии поступило сообщение, что около кафе по улице Мурзина в Лениногорске один мужчина ранил другого ножом. Однако по указанному адресу росгвадрейцы не обнаружили ни пострадавшего, ни подозреваемого. Очевидцы рассказали, что напавший повез раненного в Центральную больницу.

Подозреваемого удалось задержать у входа в медучреждение. Им оказался 40-летний местный таксист. Мужчина рассказал, что потерпевший предъявлял ему претензии из-за того, что его машина проехала на большой скорости по проезжей части, когда тот переходил дорогу. После этого, мол, начался конфликт, в ходе которого пешеход начал избивать водителя руками и ногами, а потому таксисту пришлось обороняться. Он достал нож и ударил им потерпевшего в грудь.

- Задержанного гражданина росгвардейцы передали следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, - сообщают в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

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